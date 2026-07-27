Viele Experten gehen davon aus, dass die Fed bei ihrem am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid stillhält und den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von ​3,50 ​bis 3,75 Prozent belässt. Ihr ⁠Augenmerk dürften die Investoren auf die Äusserungen des ​seit Mai amtierenden ⁠Fed-Chefs Kevin Warsh legen, der den geldpolitischen Kurs vor der Presse ‌erläutert. Er will die seit Jahren hohe Inflation im Land in den Griff bekommen. In der Fed ist bereits ‌eine Diskussion über höhere Zinsen im Kampf gegen den ​Preisauftrieb in Gang gekommen, den die Autofahrer angesichts steigender Ölpreise auch an der Zapfsäule zu spüren bekommen.