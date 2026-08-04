Die ​Geschäfte der US-Industrie sind im ​Juli einem Frühindikator zufolge ​so gut gelaufen wie seit mehr als ‌vier Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 55,6 Punkte, nach 53,3 Zählern im ​Juni, ​wie das Institute ⁠for Supply Management (ISM) jüngst zu ​seiner Unternehmensumfrage ⁠mitteilte. Das Barometer hielt sich damit den ‌siebten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und ‌erreichte das höchste Niveau seit Mai ​2022.