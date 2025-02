Alles in allem bleibt die Gefahr einer Deflation in China, also eines Rückgangs der Verbraucherpreise. Für Konsumenten haben sinkende Preise zwar auf den ersten Blick Vorteile, Ökonomen halten eine Deflation aber für schlecht. So zögern Konsumenten dann eher mit Anschaffungen, da sie mit rückläufigen Preisen rechnen. Unternehmen verdienen dann weniger, Löhne können sinken und Arbeitsplätze in Gefahr geraten - was wiederum zusätzlich auf der Ausgabenbereitschaft der Menschen lasten würde.