In anderen Worten: Die Hersteller profitieren also vom Trend, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, die medizinische Versorgung benötigen. Laut Mizuho-Analystin Ann Hynes sehen auch die Preis- und Auslastungstrends bei Krankenhäusern stabil aus. Zudem dürften auch Pharmaunternehmen gut abschneiden: Die Unternehmen des S&P 500 verzeichneten im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von fast 10 Prozent und damit deutlich mehr als vor einem Jahr. Die Angst vor unterdurchschnittlichen Renditen bei einem potenziellen Aufschwung ist also eher unberechtigt.