Wird der Pharma- und Diagnostikkonzern Roche ein drittes Mal in diesem Jahr die diesjährigen Zielvorgaben erhöhen? So und nicht anders lautete die Frage im Vorfeld der Veröffentlichung der Neunmonatsumsatzzahlen.

Seit dem frühen Mittwochmorgen gibt es auf diese Frage nun endlich eine Antwort. Entgegen den anders lautenden Erwartungen vieler Analysten schraubt das Basler Traditionsunternehmen tatsächlich an den Zielvorgaben. Neu erwartet es zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Zuvor war von einem Verkaufswachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich die Rede.

Diese optimistischere Einschätzung der diesjährigen Geschäftsentwicklung kommt bei den Anlegern gut an. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär errechnet sich für den Genussschein von Roche ein um 1,8 Prozent höherer Mittelkurs von 295,50 Franken. Damit schliesst das SMI-Schwergewicht zum bisherigen Rekordhoch aus dem Jahr 2014 bei 295,80 Franken auf.

Übertriebene Angst vor Umsatzerosion bei Rituxan und Co.

In den ersten neun Monaten entwickelte sich der Absatz mit den beiden Schlüsselmedikamenten Rituxan und Herceptin zwar rückläufig. Bei Rituxan ging der Umsatz gegenüber den ersten neun Monaten letzten Jahres um 3 Prozent, bei Herceptin gar um 10 Prozent zurück. Beide Präparate verkauften sich allerdings auch im dritten Quartal besser als Analysten im Vorfeld befürchtet hatten. Die Verkäufe mit Avastin, dem umsatzstärksten Medikament, steigerte Roche im Jahresvergleich sogar um fast 7 Prozent.

Als der US-Biotechnologiekonzern Amgen vor wenigen Wochen früher als gedacht eigene Versionen von Herceptin und Avastin auf den Heimmarkt brachte, warf das in Analystenkreisen hohe Wellen. Nach Europa sei nun auch im wichtigen US-Markt mit einer Umsatzerosion bei den Originalpräparaten zu rechnen, so hiess es damals. Nun erweist sich diese Angst rückblickend als übertrieben.

Folglich geraten die wenigen pessimistischen Analysten zusehends in Erklärungsnot. Das gilt sowohl für jene von HSBC als auch von Oddo. Erst kürzlich senkte der für Société Générale tätige Analyst den Daumen und stufte den Genussschein von Roche mit einem 285 (zuvor 200) Franken lautenden 12-Monats-Kursziel von "Sell" auf "Hold" herauf. Beobachter schliessen nicht aus, dass weitere Berufskollegen diesem Beispiel folgen könnten.

Ein Problem dürften nun auch die amerikanischen Leerverkäufer haben, erhöhten sie in den letzten Wochen ihre Wetten gegen die in New York gehandelten Titel von Roche doch (cash berichtete). Offiziellen Erhebungen zufolge waren zuletzt gut 2,1 Millionen American Deposit Receipts leerverkauft.

Mit einem Kursplus von gut 19 Prozent schnitt der Roche-Genussschein im bisherigen Jahresverlauf in etwa gleich wie der Swiss Market Index (SMI) ab.