Der Neuraxpharm-Chef erteilte ​einem Verkauf trotz der Pläne für einen Börsengang keine endgültige Absage: «Ich will ‌auch nicht ausschliessen, dass es noch eine Möglichkeit gibt, dass man sich irgendwann mit jemandem einigt», sagte er der «F.A.Z.». ​Der Verkaufsprozess sei ​nicht offiziell angehalten. Dierks ⁠sieht Neuraxpharm auf Wachstumskurs: «Wir werden in ​unserer Zielsetzung innerhalb der ⁠nächsten fünf Jahre den Umsatz verdreifachen.» Im laufenden Jahr ‌soll der Umsatz bei 630 Millionen Euro liegen. Zum operativen Ergebnis (Ebitda) sagte Dierks: «In diesem Jahr werden es ‌über 220 Millionen Euro.» Hoffnungsträger des Pharmaunternehmens ist ​das Multiple-Sklerose-Medikament Briumvi, dem Dierks milliardenschwere Spitzenumsätze zutraut.