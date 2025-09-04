«Unternehmen verzeichneten im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg der KI-Nutzung, doch nur sehr wenige Firmen meldeten KI-bedingte Entlassungen», schrieben die Ökonomen der New York Fed in einem am Donnerstag veröffentlichten Blogeintrag. Für bereits Beschäftigte deute dies eher auf Umschulungen als auf einen Arbeitsplatzverlust hin. Bislang gebe es keine Hinweise auf «signifikante Kürzungen bei der Beschäftigung».
Die Ergebnisse stehen im Kontrast zu der weit verbreiteten Sorge, dass KI in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Gegenwind für den Arbeitsmarkt führen könnte. Die Forscher warnten allerdings davor, dass sich die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt langfristig ändern könnten. «Mit Blick auf die Zukunft erwarten die Unternehmen deutlich mehr Entlassungen und weniger Neueinstellungen, während sie KI weiter in ihre Abläufe integrieren.»
Dem Beitrag zufolge nutzten im vergangenen Jahr 40 Prozent der Dienstleistungsunternehmen KI, ein Anstieg von einem Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Industrieunternehmen stieg die Nutzung auf 26 von 16 Prozent im Vorjahr. Knapp die Hälfte der Dienstleister und ein Drittel der Hersteller planen den Einsatz von KI in den nächsten sechs Monaten.
(Reuters)