Die Ergebnisse stehen im Kontrast zu der weit verbreiteten Sorge, dass KI in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Gegenwind für den Arbeitsmarkt führen könnte. Die Forscher warnten allerdings davor, dass sich die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt langfristig ändern könnten. «Mit Blick auf die Zukunft erwarten die Unternehmen deutlich mehr Entlassungen und weniger Neueinstellungen, während sie KI weiter in ihre Abläufe integrieren.»