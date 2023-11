In der ersten Klage eines Bundesstaates gegen einen grossen Hersteller wirft Generalstaatsanwältin Letitia James PepsiCo vor, durch seine Marken für mehr als 17 Prozent des Mülls in der Nähe des Flusses Upstate Buffalo verantwortlich zu sein und damit ein öffentliches Ärgernis zu verursachen. Der Plastikmüll könne nach dem Abbau ins Trinkwasser gelangen und zu Gesundheitsproblemen führen, erklärte James am Mittwoch. Das Unternehmen habe die Verbraucher über potenzielle Risiken seiner mehr als 100 Marken nicht aufgeklärt und die Öffentlichkeit über seine Bemühungen, Kunststoffverschmutzung zu vermeiden, getäuscht.