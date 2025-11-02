Dann ist da noch Curtis Sliwa - wer ist das?

Der 71 Jahre alte Radiomoderator und Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Strassen tritt für die republikanische Partei an. Sliwa, der sich in der Öffentlichkeit meist mit einer roten Barett-Mütze zeigt und nach eigenen Angaben mit etlichen aus dem Tierheim adoptierten Katzen in einer Wohnung in Manhattan zusammenlebt, hatte bereits vor vier Jahren gegen den derzeitigen Bürgermeister Adams verloren. Auch bei dieser Wahl werden der Lokalberühmtheit in der liberalen Hochburg so gut wie keine Chancen eingeräumt.