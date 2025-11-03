Mamdani liegt in Umfragen klar vor seinem Hauptkonkurrenten, dem Ex-Gouverneur Andrew Cuomo. Dieser tritt als unabhängiger Kandidat an, nachdem er in der Vorwahl der Demokraten gegen Mamdani verlor. Der Republikaner-Kandidat Curtis Sliwa liegt auf Rang drei. Mamdani wird von wichtigen Demokraten unterstützt, darunter Ex-Präsident Barack Obama und Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris. Sein Aufstieg birgt für die Demokratische Partei nach dem Wahlkampf-Desaster von Ex-Präsident Joe Biden und der Wahlschlappe von Harris gegen Donald Trump auf nationaler Ebene Chancen - aber auch Risiken. Mamdani spricht junge Wähler an - seine Kritik an Israel und sein «demokratischer Sozialismus» könnte die Demokraten aber anfälliger für Angriffe der Republikaner machen.