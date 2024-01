Im New Yorker Verleumdungsprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist der nächste Gerichtstermin auf Dienstag verschoben worden. Richter Lewis Kaplan schickte am Montag einen der Geschworenen zu einem Covid-Test nach Hause, nachdem dieser von erhöhter Temperatur und Übelkeit berichtet hatte. Trumps Anwältin Alina Habba wies ebenfalls Fieber auf, nachdem sie am Wochenende mit ihren an Covid erkrankten Eltern gegessen hatte. Ihr Test war negativ. Kaplan sollte im Laufe des Tages entscheiden, ob Trump seine für Montag geplante Aussage am Mittwoch abhalten kann. Am Dienstag sollte er in New Hampshire Wahlkampf für die dortigen Vorwahlen betreiben.