Ausserordentlich hätten die Aktionäre eigentlich über eine Reihe von Statutenänderungen abstimmen müssen, in welchen es auch um die Ausrichtung und Finanzierung des Unternehmens geht. Wann darüber nun befunden wird, ist offen. Bereits vor einem Jahr hatte die GV für den ausserordentlichen Teil das notwendige Quorum nicht erreicht. Möglich sei, dass die offenen Punkte an der GV 2027 erneut traktandiert werden, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.