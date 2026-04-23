Die Aktionärinnen und Aktionäre des an der SIX kotierten Pharmaunternehmens Newron haben an der Generalversammlung vom Donnerstag alle auf der ordentlichen Tagesordnung stehenden Traktanden angenommen. Über die ausserordentlich auf Agenda gesetzten Anträge sei nicht abgestimmt worden, da die nach italienischem Gesetz erforderliche Beschlussfähigkeit nicht erreicht worden sei, teilte Newron am Donnerstag mit.
Unter anderem wählten die Aktionäre im ordentlichen GV-Teil George Garibaldi und Paolo Zocchi in den Verwaltungsrat. Sie folgen auf Patrick Langlois und Luca Benatti, die nach langjähriger Tätigkeit zurückgetreten sind, wie es weiter hiess.
Ausserordentlich hätten die Aktionäre eigentlich über eine Reihe von Statutenänderungen abstimmen müssen, in welchen es auch um die Ausrichtung und Finanzierung des Unternehmens geht. Wann darüber nun befunden wird, ist offen. Bereits vor einem Jahr hatte die GV für den ausserordentlichen Teil das notwendige Quorum nicht erreicht. Möglich sei, dass die offenen Punkte an der GV 2027 erneut traktandiert werden, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.
(AWP)