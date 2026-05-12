Bei der US-fokussierten Studie, wo die Patientenrekrutierung in den USA wegen eines Todesfalls gestoppt wurde, erwartet der Konzernchef allerdings eine Verzögerung. «Die Ergebnisse dürften sich dadurch wahrscheinlich bis Anfang nächsten Jahres verschieben.» Der Rekrutierungsstopp beziehe sich allerdings nur auf die USA, die Studie werde also ebenfalls fortgesetzt.