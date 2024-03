Die Zeichnung findet im Rahmen der im Jahr 2018 von den Aktionären beschlossenen Kapitalerhöhung statt. 2023 hatte der Verwaltungsrat diese autorisiert. Die 750'000 neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 20. März 2024 an der SIX zugelassen und handelbar sein. Darüber hinaus sollen sie auch am Primärmarkt der Düsseldorfer Börse wie auch im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) zum Handel zugelassen werden.