Konkret geht es um Daten aus der Studie 014/015, in der Evenamide zur Therapie von behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) untersucht wird. Die Ergebnisse zeigten, dass die Behandlung mit Evenamide mit einer zunehmenden, anhaltenden und klinisch signifikanten Verbesserung der Symptome einherging, heisst es dazu in der Mitteilung. Die Daten hat Newron zuvor auf dem 36. European Clinical Neuropsychopharmacology Congress (ECNP) in Barcelona vorgestellt.