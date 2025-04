Die Mittel sollen unter anderem zur Finanzierung der Pipelineprojekte genutzt werden, allen voran Evenamide. Mit dem Kandidaten will Newron im zweiten Quartal die zulassungsrelevante Phase-III Studie starten. In dieser Studie soll Evenamide als Zusatzbehandlung bei Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) mit einem Placebo verglichen werden. Neben den bereits getroffenen Lizenzabkommen will Newron noch weitere Vereinbarungen für den Kandidaten abschliessen.