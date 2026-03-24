Zudem soll der Verwaltungsrat ermächtigt werden, das Aktienkapital innerhalb der nächsten fünf Jahre in einem begrenzten Umfang zu erhöhen. Darüber hinaus soll der Verwaltungsrat zusätzliche Flexibilität erhalten, um das Kapital weiter zu erhöhen, etwa durch die Ausgabe neuer Aktien oder von Wandelanleihen. Diese Massnahmen könnten auch im Hinblick auf eine mögliche Kotierung an einer US-Börse wie der New York Stock Exchange oder der Nasdaq erfolgen. Schliesslich wird die Grundlage geschaffen, damit die Aktien des Unternehmens künftig auch in den USA gehandelt werden können, entweder direkt oder in Form von sogenannten American Depository Shares.