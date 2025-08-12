In der Studie ENIGMA-TRS 1 soll Evenamid als Zusatztherapie zu akteullen Antipsychotika bei Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) untersucht werden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag von Newron. Die internationale, 52-wöchige Studie soll mindestens 600 Patienten in Europa, Asien, Südamerika und Kanada aufnehmen.
Die primäre Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit werde 12 Wochen nach der Randomisierung zur Behandlung durchgeführt. Die Ergebnisse erwartet Newron für das vierte Quartal 2026.
Derweil sei die zweite Phase-III-Studie, ENIGMA-TRS 2, von der US-Zulassungsbehörde FDA genehmigt worden und soll in den USA und ausgewählten weiteren Ländern mit mindestens 400 Patienten durchgeführt werden.
(AWP)