In der Studie ENIGMA-TRS 1 soll Evenamid als Zusatztherapie zu akteullen Antipsychotika bei Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) untersucht werden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag von Newron. Die internationale, 52-wöchige Studie soll mindestens 600 Patienten in Europa, Asien, Südamerika und Kanada aufnehmen.