Wie Newron am Montag mitteilte, startet die Studie in den USA, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA und die Institutional Review Board (IRB) ihre Genehmigung erteilt hatten. In der ENIGMA-TRS 2-Studie wird Evenamide als Zusatztherapie bei Patienten mit therapieresistenter Schizophrenie eingesetzt. Die Studie ist den Angaben zufolge darauf ausgelegt, mindestens 400 Patienten in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika einzuschliessen. Die ersten Standorte in den USA haben demnach bereits mit der Rekrutierung begonnen. Die übrigen US-Standorte, die an der Studie teilnehmen, werden voraussichtlich in Kürze mit dem Programm beginnen.