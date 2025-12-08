Wie Newron am Montag mitteilte, startet die Studie in den USA, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA und die Institutional Review Board (IRB) ihre Genehmigung erteilt hatten. In der ENIGMA-TRS 2-Studie wird Evenamide als Zusatztherapie bei Patienten mit therapieresistenter Schizophrenie eingesetzt. Die Studie ist den Angaben zufolge darauf ausgelegt, mindestens 400 Patienten in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika einzuschliessen. Die ersten Standorte in den USA haben demnach bereits mit der Rekrutierung begonnen. Die übrigen US-Standorte, die an der Studie teilnehmen, werden voraussichtlich in Kürze mit dem Programm beginnen.
Erste Ergebnisse werden für das vierte Quartal 2026 erwartet. Wie Newron weiter schreibt, besteht das zulassungsrelevante Phase-III-Programm ENIGMA-TRS aus den beiden Programmen ENIGMA-TRS 1 und 2. Dabei hat ENIGMA-TRS 1 bereits im August 2025 begonnen.
(AWP)