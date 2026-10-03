Es hiess auch, es habe den Kunden einen besseren Zugang zu Agenten-KI-Handelstools eröffnet. Das Unternehmen stellte ausserdem Verträge vor, die an Finanzerträge gekoppelt sind, eine neue Art von Optionskontrakten von Cboe Global Markets, die es Anlegern ermöglicht, darauf zu wetten, ob ein Unternehmen einen bestimmten Leistungsindikator übertrifft, beispielsweise wie viele Autos Tesla verkauft.