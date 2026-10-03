Robinhood-Kunden können bald am Wochenende mit einer ausgewählten Liste von Aktien und börsengehandelten Fonds handeln. Bisher bot Robinhood mit seinem «24 Hour Market» einen 24/5-Handel an, welcher von Sonntagabend (20:00 Uhr) bis Freitagabend (20:00 Uhr) lief und das Wochenende aussparte. Mit der neuen Erweiterung schliesst der Broker diese Lücke.
Laut einer Erklärung vom Dienstag wird diese Möglichkeit durch die Weiterleitung von Aufträgen an einen von Bruce Markets betriebenen Handelsplatz ermöglicht. «Aktuelle Nachrichten warten nicht auf die Eröffnungsglocke», sagte Steve Quirk, Chief Brokerage Officer von Robinhood, in der Erklärung.
Robinhood ist im hart umkämpften Einzelhandelsmaklergeschäft durch die schnelle Innovation und Bereitstellung von Verbraucherfinanzierungsprodukten, von denen viele über den Mainstream hinausgehen, weiter gewachsen. Das in Menlo Park, Kalifornien, ansässige Unternehmen gab Anfang des Jahres bekannt, dass sein am schnellsten wachsendes Geschäft die Prognosemärkte seien.
Es hiess auch, es habe den Kunden einen besseren Zugang zu Agenten-KI-Handelstools eröffnet. Das Unternehmen stellte ausserdem Verträge vor, die an Finanzerträge gekoppelt sind, eine neue Art von Optionskontrakten von Cboe Global Markets, die es Anlegern ermöglicht, darauf zu wetten, ob ein Unternehmen einen bestimmten Leistungsindikator übertrifft, beispielsweise wie viele Autos Tesla verkauft.
Diese Verträge werden der Aussage zufolge in den kommenden Wochen verfügbar sein. Sie warten immer noch auf die endgültige Genehmigung der Securities and Exchange Commission.
Robinhood-Kunden werden auch in der Lage sein, Perpetual Futures, eine Art Derivatkontrakt ohne Ablaufdatum, auf ausgewählte Kryptowährungen zu handeln, wobei bei einigen Kontrakten eine Hebelwirkung von bis zu zehnfacher Höhe erzielt werden kann, so das Unternehmen. Die Perpetual Futures werden über die im letzten Jahr erworbene Robinhood-Börse Bitstamp verfügbar gemacht.
«Gemeinsam mit unseren Partnern durchbrechen wir die Beschränkungen der traditionellen Marktstruktur und definieren neu, wie die Welt handelt», sagte Jason Wallach, CEO von Bruce Markets, das eine nicht genannte Kapitalspritze von Robinhood und dem Mehrheitseigentümer Peak6 Investments erhält, um den Handelsstart am Wochenende zu erleichtern. Die US-Aktienmärkte sind traditionell zwischen 9:30 und 16:00 Uhr geöffnet an Wochentagen.
In gewisser Weise ist Robinhoods Schritt eine Rückkehr zu einer früheren Praxis: Die New Yorker Finanzmärkte hatten acht Jahrzehnte lang bis 1952 eine Samstagssitzung, sagte SEC-Kommissar Mark Uyeda diesen Monat bei einer Veranstaltung.
(Bloomberg/cash)