Vista wolle mit der Beteiligung die Innovationskraft von Nexthink stärken und die Entwicklung von KI-gestützten IT-Lösungen vorantreiben, hiess es in der Mitteilung. Nexthink analysiert in Echtzeit Milliarden von Signalen aus Geräten, Anwendungen und Netzwerken, um IT-Probleme frühzeitig zu erkennen und automatisch zu beheben. Nach Angaben von CEO Bados nutzen derzeit mehr als 25 Millionen Beschäftigte weltweit die Plattform.