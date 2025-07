Diese sind in der Branche nach wie vor gut. So erhöhte beispielsweise Accelleron diese Woche die Umsatzprognose für das laufende Jahr. Der Turboladerhersteller erwartet eine Fortsetzung der positiven Dynamik in den Schifffahrts- und Energiemärkten im zweiten Halbjahr, vorausgesetzt, es kommt zu keinen wesentlichen negativen Änderungen des aktuellen US-Zollregimes.