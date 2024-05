Der Streit drehte sich um fünf Sporthosen mit seitlichen Streifen, die Nike in Deutschland verkaufen wollte. Bei einer der Hosen gaben die Richter Adidas recht. Demnach seien die auf der Hose angebrachten drei Streifen der Drei-Streifen-Kennzeichnung von Adidas so ähnlich, dass sie nicht nur als dekoratives Element, sondern als Produktkennzeichen aufgefasst würden. Bei den vier anderen Hosen unterschieden sich die Streifen aber so stark vom Adidas-Logo, dass es nicht zu einer Verwechslung komme. Das Landgericht Düsseldorf hatte in der ersten Instanz noch den Verkauf der fünf Hosen in Deutschland untersagt. Nike hatte gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.