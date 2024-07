In beiden Fällen partizipieren die Aktionäre zwar am Unternehmenserfolg und kassieren eine Dividende – ein Stimmrecht ist jedoch nicht vorgesehen. Bei Swatch gibt es die Mitbestimmung nur in abgespeckter Form. Die Inhaberaktien von Swatch haben zwar dasselbe Stimmrecht wie die Namenaktie – Nennwert und Kurs sind aber fünfmal so hoch.