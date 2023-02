Thyssenkrupp Marine Systems beschäftigt rund 6500 Mitarbeiter. Standorte sind unter anderem Kiel, Hamburg, Bremen und Emden. Das Unternehmen baut U-Boote, Fregatten, Korvetten und Anlagen zur Bergung alter Munition, etwa in der Nord- und Ostsee. Hinzu kommen die Wartung und weitere Dienstleistungen. Die Geschäfte sind langwierig. Zwischen dem Beginn der Verhandlungen mit den Kunden bis zur Auftragsvergabe und der Produktion können deutlich mehr als zehn Jahre vergehen. Thyssenkrupp Marine Systems hat einen Auftragsbestand von über 13 Milliarden Euro in den Büchern. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2021/22 1,8 Milliarden Euro, der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) lag bei 32 Millionen Euro. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres waren es bereits 20 Millionen Euro. Thyssenkrupp peilt für das Gesamtjahr einen Gewinnsprung bis in den mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an. Der Umsatz soll deutlich steigen.