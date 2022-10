Bei der Eindämmung des Preisanstiegs sei man nicht sehr erfolgreich gewesen, räumte Notenbankchef Sahap Kavcioglu am Donnerstag ein. Zuvor hatten die Währungshüter ihre Prognose für die Teuerungsrate am Jahresende zum vierten Mal angehoben, und zwar von 60,4 auf 65,2 Prozent. "Wir können uns nicht als sehr erfolgreich betrachten", sagte Kavcioglu auf einer Pressekonferenz in Ankara und fügte hinzu: "So Gott will, werden uns die Entscheidungen, die wir getroffen haben, in kurzer Zeit zum Erfolg führen."