Extrem hohe Zölle und der Wunsch nach billigen Autos

Mit dem Handelsabkommen dürfte es nun ‌leichter werden, Boden zu fassen. Bislang hatten nach Einschätzung von Experten vor allem zwei Gründe ‍das Indien-Geschäft erschwert. Zum einen hat Indien seinen Automarkt bislang stark mit Zöllen abgeschottet. So waren für Einfuhren aus der EU Importabgaben von bis zu 110 Prozent fällig, so viel wie ​in keinem anderen grossen Wirtschaftsraum sonst. Das macht die Einfuhr von fertigen Autos unattraktiv. Um die hohen Abgaben zumindest teilweise zu umgehen, betreiben BMW, Mercedes und VW eigene Montagewerke in Indien. 2025 verkaufte Volkswagen in Indien gut 70.000 Autos, immerhin ist das in etwa doppelt so viel wie im Jahr davor. Zum Vergleich: Allein ‌vom Bestseller Golf verkaufte Volkswagen in Deutschland 2025 mehr als 85.000 Stück. Noch niedriger ⁠ist der Absatz von BMW und Mercedes mit jeweils knapp 20.000 Fahrzeugen.