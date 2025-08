Trump hat am vergangenen Freitag überraschend 39 Prozent Zölle auf Schweizer Waren angekündigt und damit die exportorientierte Wirtschaft des Landes alarmiert. Die Schweizer Regierung setzt nun auf schnelle Nachverhandlungen und will alles tun, um guten Willen zu zeigen und das Schweizer Angebot an die USA zu überarbeiten, bevor die Zölle am Donnerstag in Kraft treten. Das Kabinett wird im Laufe des Montags zu einer Sondersitzung zusammenkommen.