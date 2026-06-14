Unumstrittener Teil der Revision waren Massnahmen zur Entlastung von Familien, etwa die Erhöhung der Kinderabzüge. Der Landrat ergänzte den Entwurf der Regierung zudem um die Schaffung weiterer Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer. Dadurch entstehen weitere Mindereinnahmen. Mit der Steuergesetzrevision soll die Bevölkerung von den erwarteten Mehreinnahmen aus der OECD-Mindeststeuer für grosse Konzerne profitieren, lautete das Ziel der Regierung.