Die Zeitung beruft sich dabei auf Daten der Firma Verity, die auf die Offenlegung von Insidergeschäften spezialisiert ist. Demnach hat Thiel, der Visionär hinter der Datenanalysefirma Palantir, in diesem Monat Aktien im Wert von 175 Millionen Dollar verkauft. Amazon-Gründer Bezos trennte sich von Aktien im Wert von 8,5 Milliarden Dollar. Und auch Andy Jassy, der CEO von Amazon, hat bereits 21,1 Millionen Dollar an Aktien verkauft – fast so viel wie in den beiden Vorjahren zusammen. Zuckerberg, CEO der Facebook-Mutter Meta, trennte sich von 291'000 Aktien für 135 Millionen Dollar.