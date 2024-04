Länder wie Deutschland und die Niederlande bestehen darauf, dass die Reaktion auf die Pandemie eine einmalige Sache sei. Doch die existenzielle Bedrohung durch Russlands Krieg in der Ukraine — der sich nicht zu Kiews Gunsten entwickelt — könnte sogar Berlin dazu bringen, die Bedenken hinsichtlich der EU-Schulden beiseitezulegen, so ein hochrangiger Beamter, der diese Woche an Treffen des Internationalen Währungsfonds in Washington teilnahm.