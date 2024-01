Auch in der Wirtschaft hatte sich Widerstand geregt. So stellten beiden grössten israelischen Banken, Leumi und Hapoalim, es ihren Beschäftigten vor der Abstimmung in der Knesset frei, an Demonstrationen teilzunehmen ohne auf Lohnzahlungen verzichten zu müssen. Nach dem Votum des Parlaments gerieten die israelische Börse und die Währung unter Druck: Der Leitindex der Börse Tel Aviv verlor, die Landeswährung Schekel gab zum Dollar nach.