Die Titel von Novo Nordisk fallen in Kopenhagen um zwei Prozent, nachdem ein Gericht die Klage gegen das Programm der US-Regierung abgelehnt hat, das Pharmakonzerne verpflichtet, Arzneimittelpreise mit Medicare zu verhandeln. Novo hatte versucht, die Auswahl von sechs Insulinprodukten für Preisverhandlungen zu blockieren.
Die Entscheidung sei der Auslöser für die Kursverluste, sagte Analyst Per Hansen von Nordnet. Das Programm war als Teil des «Inflation Reduction Act» des ehemaligen demokratischen Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebracht worden. Zudem erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Pharmahersteller, ihre Preise in den USA zu senken. Zuvor waren bereits Klagen anderer Pharmakonzerne gegen das Programm abgewiesen worden.
(Reuters)