Die Entscheidung sei der Auslöser für die Kursverluste, sagte Analyst Per Hansen von Nordnet. Das Programm war als Teil des «Inflation Reduction Act» des ehemaligen demokratischen Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebracht worden. Zudem erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Pharmahersteller, ihre Preise in den USA zu senken. Zuvor waren bereits Klagen anderer Pharmakonzerne gegen das Programm abgewiesen worden.