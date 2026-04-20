Die Regierung betonte, dass ​es derzeit keine unmittelbaren Engpässe gebe. ​Die europäischen Vorräte an ​Öl, Diesel und Flugzeugtreibstoff reichten aus, um die Nachfrage für ‌bis zu ein Jahr zu decken. Dennoch werde nun erstmals die erste Phase des vierstufigen Krisenplans ​ausgerufen. ​Dieser sieht vor, die Energiemärkte ⁠genau zu beobachten und ​weitere Schritte vorzubereiten, falls ⁠sich die Lage verschärft. Der Notfallplan war während ‌der Energiekrise 2022 ausgearbeitet worden, die durch den russischen Einmarsch in die Ukraine ‌ausgelöst worden war.