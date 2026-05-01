Ab 2028 sollen private Anleger jährlich eine Abgabe von 36 Prozent auf Wertsteigerungen von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Kryptowährungen zahlen – selbst wenn sie diese Gewinne nicht realisiert haben. Einige könnten Steuern auf Gewinne zahlen müssen, die bis zur Fälligkeit der Steuerbescheide bereits wieder verschwunden sind, oder gezwungen sein, Teile ihrer Portfolios zu verkaufen, um die Steuerschuld zu begleichen. Kritiker befürchten, dass die Niederlande – Geburtsort der Börse und des Vorläufers der modernen Zentralbank – private Investitionen abschrecken könnten. Sie warnen davor, dass einige Bürger auswandern könnten, während Startups und ausländische Fachkräfte ihren Standort verlagern oder sich von vornherein gegen eine Einwanderung entscheiden könnten.
Die Steueränderung werde «weitreichende Kollateralschäden» verursachen, sagte Jitse Groen, Gründer von Just Eat Takeaway.com. Der Essenslieferdienst wurde im vergangenen Jahr von Prosus übernommen. «In ihrer jetzigen Form droht sie, die Niederlande faktisch uninvestierbar zu machen», sagte er. Um ihre Staatshaushalte zu sanieren, verfolgen Regierungen beiderseits des Atlantiks eine Politik der stärkeren Besteuerung von Reichen. Einige Änderungen haben bereits dazu geführt, dass vermögende Steuerzahler abwandern, etwa höhere Vermögensabgaben in Norwegen und das Ende steuerlicher Sonderregeln für «non-domiciled» Einwohner im Vereinigten Königreich.
Im niederländischen Fall markiert der Plan den Abschluss jahrelanger juristischer Auseinandersetzungen über die Besteuerung von Ersparnissen und Kapitalanlagen. Das ungewöhnliche Steuersystem des Landes setzt bereits auf Buchgewinne statt auf realisierte Kapitalgewinne. Doch im derzeitigen Übergangssystem, das als Reaktion auf Klagen von Sparern und höchstrichterliche Entscheidungen eingeführt wurde, können Steuerzahler ihre Belastung begrenzen. Sie dürfen die günstigere von zwei Optionen wählen und Steuern entweder auf tatsächliche oder auf fiktive Gewinne zahlen.
Die Turbulenzen drohen, den langjährigen Ruf solider wirtschaftspolitischer Steuerung zu beschädigen. Die Niederlande, eines der wenigen Länder mit Top-Ratings von AAA, wurden in den vergangenen Jahren von politischer Instabilität erschüttert.
Die Regierung von Ministerpräsident Rob Jetten nehme die Bedenken ernst und prüfe Optionen zur Verbesserung des Systems, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Die Vorschläge beträfen nur niederländische Privatsteuerzahler und stellten bereits eine Verbesserung gegenüber dem aktuellen System dar, insbesondere für Sparer und Immobilieninvestoren, fügte der Sprecher hinzu.
‘Dümmste Sache’
Der Widerstand gegen die Abgabe ist gross. Sie soll für jährliche Gewinne oberhalb eines Freibetrags von 1'800 Euro gelten. Die Steuer würde Wertsteigerungen und Erträge aus Vermögenswerten über ein Kalenderjahr erfassen, die Steuererklärung wäre bis Anfang Mai fällig.
Eine Petition gegen das Gesetz sammelte mehr als 61'000 Unterschriften. Der niederländische Verband der Steuerberater erklärte, ihm sei kein anderes westliches Land bekannt, das nicht realisierte Gewinne besteuere. Er warnte, die Einführung eines solchen Systems ohne internationale Abstimmung könne die Niederlande im Wettbewerb benachteiligen und in einigen Fällen zu Doppelbesteuerung führen.
Unternehmer wie Groen und internationale Kollegen gehören zu den schärfsten Kritikern. Shopify-Chef Tobias Lütke — der sich bereits gegen Steuern in Kanada, dem Sitz seiner E- Commerce-Plattform, ausgesprochen hat — bezeichnete den Vorschlag im Februar als «die dümmste Sache, die irgendeine Regierung auf diesem Planeten derzeit verfolgt». Das System sei kontraproduktiv, sagte der Bauingenieur Martijn Hovestad und verwies auf den richtungsweisenden Bericht von Mario Draghi zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit aus dem Jahr 2024, in dem der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank mehr Investitionen in die Kapitalmärkte des Kontinents empfiehlt.
«Ich bin nicht gegen angemessene Steuern. Wir müssen ein Land finanzieren», sagte Hovestad. «Aber die Methode, die sie vorschlagen, ist seltsam. Sie besteuern dich, als hättest du das Geld in der Hand. Aber das hast du nicht.» Hovestad erwägt nach eigenen Angaben, mehr in seine Altersvorsorge umzuschichten oder Hypotheken schneller zu tilgen – Massnahmen, die sein steuerpflichtiges Vermögen reduzieren würden, da selbstgenutzte Immobilien nicht erfasst werden.
Eine im März von ING durchgeführte Umfrage unter Privatanlegern ergab, dass 9 Prozent bereits weniger Risiken eingehen, und rund drei Viertel erklärten, sie könnten ihre Anlagestrategien anpassen, wenn das neue System greift.
Die Unvorhersehbarkeit verunsichere Investoren, sagte Peter Beets, Experte für Vermögensplanung bei ABN Amro MeesPierson, der Private-Banking-Sparte der ABN Amro Bank. «Sie versuchen herauszufinden, welche Optionen sie haben, und es wird viel über Auswanderung gesprochen», sagte er. Eine weitere Möglichkeit sei, Vermögenswerte in juristische Strukturen zu verlagern, die anders besteuert werden — was jedoch eigene Nachteile wie zusätzlichen bürokratischen Aufwand mit sich bringe.
Als Zeichen breiten politischen Widerstands übermittelte der niederländische Senat dem Staatssekretär für Finanzen Eelco Eerenberg 36 Seiten detaillierter Fragen zu dem Gesetzentwurf. Auch Politiker aus Parteien der Regierungskoalition äusserten Einwände. Das Oberhaus kann Gesetze nicht direkt ändern.
Kryptoanleger betroffen
Die Kryptowährungsbranche zeigt sich besonders beunruhigt. Die starken Preisschwankungen vieler digitaler Token bedeuten, dass Gewinne zwischen Berechnung und Steuerzahlung wieder verschwinden könnten. Die Abgabe könne zu erzwungenen Verkäufen, zur Verlagerung von Vermögenswerten in Unternehmensstrukturen und zu einem schlechteren Geschäftsklima führen, erklärte der niederländische Verband der Bitcoin-Unternehmen.
«Ich muss vielleicht alle meine Bitcoins verkaufen», sagte Arnold Asllani, ein in den Niederlanden lebender Softwareentwickler albanischer Herkunft, der in Krypto und Aktien investiert. «Ich denke jetzt darüber nach, meine Anlagen in etwas Stabileres mit geringerer Rendite umzuschichten.» Expats und Immobilieninvestoren wurden bereits in den vergangenen Jahren durch politische Kurswechsel verunsichert. Der Staat hat bei Steuervergünstigungen für Expats mehrfach die Richtung geändert und Mietregulierungen eingeführt, die den Wohnungsmangel verschärften, da private Hausbesitzer ihre Immobilien verkauften.
Die Kontroverse hat ihren Ursprung im bestehenden Steuersystem, das ebenfalls eine Ausnahme darstellt. Viele Länder besteuern Kapitalerträge, also tatsächlich realisierte Gewinne beim Verkauf von Anlagen wie Aktien oder Anleihen. Das niederländische System basiert hingegen auf angenommenen Wertsteigerungen eines Portfolios.
Im Februar verabschiedete das Unterhaus den neuen Steuerentwurf, trotz Warnungen des Staatsrats – ein Beratungsorgan des Parlaments und der Regierung –, dass die Besteuerung nicht realisierter Gewinne unpopulär und schwer umzusetzen sei. Die Regierung Jetten, die wenige Tage nach der Verabschiedung des Gesetzentwurfs ihr Amt antrat, erklärte, es sei zu spät für eine grundlegende Überarbeitung vor dem geplanten Starttermin am 1. Januar 2028. Eine Verschiebung könnte jährliche Einnahmeverluste in Höhe von 2,4 Milliarden Euro verursachen.
Die Regierung habe bereits im Koalitionsvertrag angekündigt, das neue hybride System so schnell wie möglich zu einer vollwertigen Kapitalertragsteuer weiterzuentwickeln», sagte der Sprecher des Finanzministeriums. Kurzfristig prüft die Regierung Anpassungen in zwei zentralen Bereichen: steuerliche Entlastung bei Verlusten und die Behandlung von Start-ups, die ihre Mitarbeiter häufig teilweise in Aktien bezahlen.
Selbst wenn beide Änderungen umgesetzt werden, müssen sich Anleger an das gewöhnen, was der niederländische Abgeordnete Henk-Jan Oosterhuis als fiskalisches «Frankenstein-Monster» bezeichnet hat. Für Jahre werden sie sich auf eine Steuer einstellen müssen, die die Wirkung des Zinseszinseffekts beim Vermögensaufbau durch Investitionen schmälern könnte. Und einige zweifeln daran, dass die Regierung ihr Versprechen einhält, langfristig zu einer klassischen Kapitalertragsteuer zu wechseln. «Nichts ist so dauerhaft wie ein provisorisches Gesetz», sagte der Abgeordnete Michiel Hoogeveen im Parlament während einer Debatte über die Steuer.
(Bloomberg)