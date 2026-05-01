Kryptoanleger betroffen

Die Kryptowährungsbranche zeigt sich besonders beunruhigt. Die starken Preisschwankungen vieler digitaler Token bedeuten, dass Gewinne zwischen Berechnung und Steuerzahlung wieder verschwinden könnten. Die Abgabe könne zu erzwungenen Verkäufen, zur Verlagerung von Vermögenswerten in Unternehmensstrukturen und zu einem schlechteren Geschäftsklima führen, erklärte der niederländische Verband der Bitcoin-Unternehmen.



«Ich muss vielleicht alle meine Bitcoins verkaufen», sagte Arnold Asllani, ein in den Niederlanden lebender Softwareentwickler albanischer Herkunft, der in Krypto und Aktien investiert. «Ich denke jetzt darüber nach, meine Anlagen in etwas Stabileres mit geringerer Rendite umzuschichten.» Expats und Immobilieninvestoren wurden bereits in den vergangenen Jahren durch politische Kurswechsel verunsichert. Der Staat hat bei Steuervergünstigungen für Expats mehrfach die Richtung geändert und Mietregulierungen eingeführt, die den Wohnungsmangel verschärften, da private Hausbesitzer ihre Immobilien verkauften.