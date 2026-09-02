Als Grund für den Schritt nennt die DNB die «zunehmende geopolitische Instabilität», wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Weiter betonte die Zentralbank, dass die Massnahme darauf abziele, «die Liquidität und Handelbarkeit ihrer Reserven zu verbessern» und die Krisenresilienz zu stärken. Eine «ausgewogenere Verteilung der Reserven» werde dazu beitragen, «das Risiko zu streuen» und im Krisenfall effektiver agieren zu können.