Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt darauf, nach der Wahl mit den Grünen regieren und die bisherige Koalition mit der CDU beenden zu können. Laut Umfragen gilt dies auch als die wahrscheinlichste Variante, weil die SPD konstant über 30 Prozent liegt und die Grünen zuletzt bei rund 16 Prozent. Wirkliche Begeisterung löst diese angestrebte Konstellation bei den Wähler aber offenbar nicht aus: Bei den Fragen nach den beliebtesten Regierungskonstellationen wird ein Bündnis aus SPD und Grüne zwar an erster Stelle genannt, aber nur relativ knapp vor einer Fortsetzung der bisherigen rot-schwarzen Koalition. Während die SPD in den letzten Tagen des Wahlkampfes auf einen Amtsinhaber-Bonus des in Umfragen beliebten Ministerpräsidenten setzt, gilt als Unsicherheitsfaktor für ein rot-grünes Bündnis, dass die Grünen in den vergangenen Tagen wie im Bundestrend deutlich an Zustimmung verloren haben.