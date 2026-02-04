Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch die Sparte Energy. Hier ‌machten sich die gesunkenen ⁠Rohstoffpreise bemerkbar. Dagegen liefen die Geschäfte ‌in den Bereichen Raffinerien und Chemie besser und konnten den Rückgang ‍teilweise auffangen. Den gemeinsam mit dem arabischen Kernaktionär Adnoc geplanten Zusammenschluss der Petrochemiefirmen Borealis ​und Borouge will OMV weiterhin im ersten ‍Quartal abschliessen.