Binnenschiffe seien oft zu höchstens 15 bis 20 Prozent beladen, hiess es aus Händlerkreisen. «Die Probleme halten an und eine ​Besserung ist in dieser Woche nicht in Sicht», ​sagte ein Rohstoffhändler. Zwar könne die Schifffahrt ​auch bei sehr niedrigem Wasserstand fortgesetzt werden. Ab einem bestimmten Punkt lohne sich der Betrieb ‌wegen der geringen Frachtmengen jedoch nicht mehr. Zudem könnten einige Reeder aus Sorge um ihre Schiffe den Betrieb einstellen, was eine Verlagerung der Fracht auf ​die ​Strasse zur Folge hätte. Die ⁠Kosten für den Transport mit Tankschiffen von ​Rotterdam nach Karlsruhe seien ⁠von rund 45 Euro Ende Juni auf 120 bis 125 Euro ‌pro Tonne gestiegen, erklärten Händler.