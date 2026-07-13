Die Genossenschaft DTG, die rund 90 Schiffe zählt, bestätigte das. «Die ​Transportkapazität leidet bereits», sagte Vorstand Spranzi. «Die Schiffe können nur mit einem Drittel von dem ​beladen werden, was normalerweise geht.» Für die Kunden sei das ​schwierig, weil dadurch die Transportkosten steigen würden. Dabei seien diese wegen der höheren Treibstoffkosten ohnehin schon in die Höhe gegangen. «Noch kriegen wir ‌alles hin. Wir sind voll ausgebucht», sagte Spranzi. Nun komme die Urlaubszeit, das eine oder andere Unternehmen mache Betriebsferien. «Das kann die Lage etwas entspannen.»