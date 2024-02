Luftkrieg der Drohnen

Während der Stellungskrieg am Boden viele an den ersten Weltkrieg erinnert, tobt in der Luft ein bisher ungekannter Kampf der Drohnen. Flugzeuge sind an der Front aufgrund der Luftabwehr beider Seiten ein seltener Anblick. Die unbemannten Flugkörper hingegen sind billig in der Herstellung, können feindliche Bewegungen rasch aufklären und ihre Ziele punktgenau attackieren. Allein die Ukraine hat im vergangenen Jahr mehr als 300'000 Drohnen bestellt und mehr als 100'000 an die Front geliefert, sagt Digitalminister Mychajlo Fedorow zu Reuters. Russland hat seine Drohnenproduktion nach Angaben des Verteidigungsministeriums im vergangenen Jahr ebenfalls gesteigert, nennt jedoch keine Zahlen.