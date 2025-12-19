Das Papier sackte im vorbörslichen US-Handel um mehr als zehn Prozent ab. Damit dürfte sich das Kursminus seit Jahresbeginn von gut 13 Prozent im regulären Handel noch spürbar ausweiten. Mit Kursen von unter 60 Dollar wäre das Unternehmen noch weiter von alten Höhen entfernt - vor vier Jahren war die Aktie teils noch gut 179 Dollar wert. Auch die deutschen Konkurrenten Adidas und Puma gerieten zunächst in Mitleidenschaft, sie konnten den Druck aber im Verlauf einigermassen abschütteln.