Wie viele Stellen genau betroffen sind, sei unklar. Nike hatte bereits im Februar vergangenen Jahres einen Abbau von zwei Prozent der Stellen oder mehr als 1600 Arbeitsplätzen angekündigt, um angesichts einer schwächeren Nachfrage die Kosten zu senken. Zum 31. Mai 2025 beschäftigte der Konzern weltweit rund 77.800 Mitarbeiter, einschliesslich des Einzelhandels und Teilzeitkräften. Eine Stellungnahme von Nike lag zunächst nicht vor.