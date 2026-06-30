Die ⁠Erlöse im vierten Geschäftsquartal beliefen sich auf 10,97 Milliarden Dollar, ⁠wie der Adidas-Konkurrent am Dienstag mitteilte. Analysten hatten laut LSEG-Daten im ‌Schnitt mit 10,86 Milliarden Dollar gerechnet. Der ‌Gewinn pro Aktie lag ​bei 72 Cent. Darin enthalten war ein positiver Effekt von 52 Cent durch die erwartete Erstattung von Importzöllen. Die Nike-Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf 35 Prozent an Wert verloren ‌hat, legte im nachbörslichen Handel um rund zwei Prozent zu.