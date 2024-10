Der Konzern verliert vor allem Marktanteile an neue Marken wie Hoka vom Konkurrenten Deckers und On, hinter dem der Schweizer Ex-Tennisprofi Roger Federer steht. Nike will sich dagegen mit neuen Modellreihen wie dem «Air Max Dn» und dem «Pegasus 41» zur Wehr setzen. Das schlägt sich aber in den Geschäftszahlen bisher nicht nieder. Gerade der Verkauf über das Internet lahmt: Der Online-Umsatz, auf den Donahoe gesetzt hatte, schrumpfte im ersten Quartal um 20 Prozent. Das Geschäft über Grosshändler gab dagegen nur acht Prozent nach. Analysten erwarten von Hill, dass er die Beziehungen zu Einzelhändlern wie Foot Locker und Dicks wieder aufbessern wird.