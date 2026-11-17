Bis Ende 2031 aber sollen dann rund vier Milliarden Dollar des angestrebten zusätzlichen Umsatzes aus dem Bereich Performance Sports kommen, eine weitere Milliarde aus dem Geschäft mit Sportmode (Sportswear), hiess es weiter. Nike setzt dabei insbesondere auf die Sportarten Laufen, Fussball, Basketball sowie Fitness- und Krafttraining und Outdoorsport. Hinzu kommt das Sportswear-Geschäft einschliesslich der Marken Nike Sportswear, Jordan und Converse. Zusammen mit einer stärkeren Ausrichtung auf 23 Kernmärkte sollen diese Bereiche bis zum Geschäftsjahr 2031 für mehr als 90 Prozent des geplanten Umsatzwachstums sorgen. Zugleich sollen rund 12 Milliarden Dollar in dem Zeitraum als Dividenden an Aktionäre fliessen.