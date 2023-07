Elektro-Lkw-Hersteller Nikola beginnt weniger als ein Jahr nach dem Kauf des Batterieherstellers Romeo Power mit der Liquidierung der Vermögenswerte des Unternehmens. "Nikola stellt den Betrieb von Romeo Power ein und hat ein Verfahren nach dem kalifornischen Assignment for the Benefit of Creditors-Gesetz eingeleitet", sagte ein Unternehmenssprecher am Montag in einer Erklärung.