Damit reagiert Nintendo auf ein branchenweites Problem. Auch der heimische Rivale Sony kämpft ​mit steigenden Preisen für knappe Speicherchips und hat deshalb ​die Preise für seine PlayStation 5 (PS5) erhöht. ​Bei Nintendo-Anlegern sorgten die höheren Bauteilkosten zuletzt für Sorgen um die Profitabilität. Im Geschäftsjahr 2025/26 ‌hatte Nintendo zwar den Betriebsgewinn um 27,5 Prozent auf 360,1 Milliarden Yen gesteigert, damit jedoch die Erwartungen der Analysten verfehlt. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei ​Sony, ​wo der Gewinn ebenfalls hinter ⁠den Schätzungen zurückblieb und der Konzern für das ​laufende Jahr wegen nachlassender ⁠PS5-Verkäufe mit einem Umsatzrückgang in der wichtigen Spiele-Sparte rechnet.