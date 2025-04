Acht Jahre nach dem Produktionsstart bringt Nintendo die zweite Generation seiner portablen Spielekonsole heraus. Die «Switch 2» komme am 5. Juni in den Handel und könne ab kommender Woche in Nordamerika vorbestellt werden, teilte der Unterhaltungskonzern am Mittwoch mit. Das von Verbrauchern und Investoren mit Spannung erwartete Gerät ist für die japanische Firma ein wichtiger Umsatzbringer und die Basis für das Geschäft mit Videospielen.