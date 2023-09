Investoren hatten mit Blick auf das Smartphone-Projekt die Sorge geäussert, der Verlust schreibende Autobauer könne sich daran überheben. Firmenchef Li zufolge beschäftigt Nio ein Team von 11'000 Ingenieuren, die an Halbleitern, Batterien, Automatisierung oder Vernetzung von Autos arbeiten. Die Nummer neun am Markt für E-Autos in China hat in den ersten acht Monaten gerade mal rund 95'000 Fahrzeuge verkauft, ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf dem deutschen Markt versucht Nio über Autoabonnements Fuss zu fassen.